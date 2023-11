Muito se fala sobre a importância do sol, lua e ascendente para delinear um mapa de nascimento, mas o meio do céu pode, também, trazer informações importantes para sua vida

Muito se fala sobre a importância do sol, lua e ascendente (ou casa 1) para delinear um mapa de nascimento. Mas você sabia que o meio do céu pode, também, trazer informações importantes para sua vida? Conforme Manu Koetz, astróloga na plataforma iQuilibrio, o meio do céu, também conhecido como medium coeli ou MC, é o ponto mais alto no céu no momento do nascimento, localizado no topo do mapa astral, marcando a cúspide (linha divisória entre os signos no céu e, também, entre as casas astrológicas em um mapa astral) da casa 10.



“Esse ponto descreve nossas ambições, o status social que desejamos atingir, como podemos construir uma carreira sólida, buscar o reconhecimento e criar uma reputação. Mas não só isso, muitos astrólogos também associam esse posicionamento com o arquétipo do "pai" ou da "autoridade", representando as figuras que nos guiam e as estruturas que nos dão forma”, pontua a astróloga.



Leia: Mapa Astral: cinco áreas da vida que a leitura astrológica pode ajudar

E para entender melhor sobre qual a marca que você pode deixar no mundo, veja o que Manu Koetz destaca sobre cada signo:



Áries

Indivíduos com áries no meio do céu são vistos como líderes natos, cheios de energia e determinação. Eles prosperam em ambientes competitivos e têm uma forte necessidade de alcançar seus objetivos. Carreiras em empreendedorismo, atletismo, e posições de liderança são particularmente adequadas para eles. Eles são motivados por desafios e têm a habilidade de motivar os outros.



Touro

Touro no meio do céu sugere uma abordagem estável e prática para a carreira. Essas pessoas valorizam a segurança financeira e são atraídas por profissões que oferecem estabilidade. Elas têm uma forte conexão com o mundo físico, o que pode se traduzir em uma carreira relacionada às artes, agricultura, ou finanças.



Gêmeos

Com gêmeos no meio do céu, a comunicação é chave. Estas pessoas são versáteis, inteligentes e têm uma curiosidade insaciável. Carreiras em jornalismo, escrita, ensino, e qualquer campo que envolva troca de ideias são altamente favorecidas. Elas são sociais e se adaptam facilmente a diferentes ambientes.



Câncer

Aqueles com câncer no meio do céu têm um instinto natural de cuidado. Eles são empáticos, sensíveis e têm um forte desejo de nutrir os outros. Profissões em trabalho social, enfermagem, e culinária podem ser particularmente satisfatórias. Eles buscam uma carreira que lhes permita fazer a diferença na vida das pessoas.



Leão

Leão no meio do céu sugere uma necessidade de expressão e reconhecimento. Essas pessoas são criativas, confiantes e têm um forte senso de dramatismo. Carreiras nas artes cênicas, moda, e qualquer campo que permita que brilhem são ideais. Eles querem ser vistos e admirados em suas profissões.



Virgem

Com virgem no meio do céu, há uma ênfase na precisão, organização e atenção aos detalhes. Estas pessoas são metódicas, práticas e orientadas para o serviço. Profissões em medicina, contabilidade, e edição podem ser especialmente apropriadas. Eles buscam a perfeição e querem contribuir de maneira significativa através de seu trabalho.



Libra

Libra no meio do céu indica uma necessidade de equilíbrio, harmonia e justiça na carreira. Essas pessoas são charmosas, sociáveis e têm um forte senso de estética. Carreiras em direito, relações públicas, e arte são frequentemente atraentes para elas. Eles buscam ambientes de trabalho harmoniosos e justos.



Escorpião

Escorpião no meio do déu sugere uma abordagem intensa e transformadora para a carreira. Estas pessoas são poderosas, misteriosas e têm uma habilidade natural para investigar e transformar. Profissões em psicologia, finanças, e pesquisa podem ser particularmente adequadas. Eles são motivados por desafios e buscam profundidade e significado em seu trabalho.



Leia: Astroterapia: o consciente, o inconsciente e os astros em sintonia

Sagitário

Com Sagitário no meio do céu, há uma busca por aventura, liberdade e conhecimento. Essas pessoas são otimistas, independentes e têm uma necessidade de explorar. Carreiras em educação, viagens, e filosofia são frequentemente atraentes para elas. Eles querem uma carreira que lhes permita crescer e expandir seus horizontes.



Capricórnio

Capricórnio no meio do céu indica uma abordagem séria, responsável e ambiciosa para a carreira. Essas pessoas são disciplinadas, confiáveis e têm uma forte necessidade de alcançar seus objetivos. Profissões em administração, negócios, e qualquer campo que exija uma estrutura sólida são ideais para elas. Eles buscam sucesso e reconhecimento em suas carreiras.



Aquário

Com Aquário no meio do céu, há uma necessidade de inovação, originalidade e contribuição para a sociedade. Essas pessoas são independentes, humanitárias e têm uma visão única do mundo. Carreiras em tecnologia, ciências sociais, e qualquer campo que envolva inovação são frequentemente atraentes. Eles querem fazer a diferença e contribuir para um futuro melhor.



Peixes

Peixes no meio do céu sugere uma abordagem sensível, compassiva e criativa para a carreira. Estas pessoas são artísticas, espirituais e têm um forte desejo de ajudar os outros. Profissões em artes, saúde mental, e qualquer campo que envolva cuidar dos outros podem ser especialmente gratificantes. Eles buscam significado e conexão em seu trabalho.