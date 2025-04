Festival 'Cordas em Tom' abre temporada com apresentação em Sabará

A música vai tomar conta do centro histórico de Sabará neste sábado (26) com a primeira edição de 2025 do Festival Cordas em Tom. O evento gratuito começa às 18h na Rua Dom Pedro II, nº 200, no quarteirão em frente ao Solar do Padre Correia, reunindo artistas locais e nacionais em uma noite dedicada às sonoridades das cordas e à experimentação musical.

Destaque no calendário cultural da cidade, o Cordas em Tom se consolidou como um dos principais encontros musicais de Sabará, mesclando estilos diversos em uma programação acessível a todos os públicos. Nesta edição, sobem ao palco o duo formado pela harpista brasiliense Arícia Ferigato e o baterista Victor Mendes, além do sabarense Trio Allegro, que representa a tradição musical local.

Doutora em performance musical e pesquisadora das possibilidades ampliadas da harpa de concerto, Arícia Ferigato leva ao festival a riqueza de seu trabalho autoral e experimental. Após o show em Sabará, ela parte para apresentações em São Paulo, incluindo uma no programa Sesc Instrumental Brasil. Ao seu lado estará Victor Mendes, multi-instrumentista e compositor que une improvisação e ciência em suas criações musicais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já o Trio Allegro, formado por Ana Carolina Umbelino, Lucas Duarte e Carlos Márcio, promete emocionar o público com um repertório eclético, que vai da música clássica a temas populares. Criado em 2008 em Sabará, o grupo já participou de importantes eventos regionais como os festivais da Jabuticaba e do Ora-Pro-Nobis.