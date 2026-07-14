Cleitinho precisa revelar quem tentou suborná-lo

Há uma semana, o senador Cleitinho ocupou a tribuna do Senado para afirmar que ofereceram a ele uma proposta em dinheiro para desistir de disputar o governo de Minas Gerais.

Sem citar nomes, insinuou que o recado partiu de representantes de mineradoras que atuam no estado.

“Nunca estive à venda. Canalhas! Vagabundos! Não vou baixar a cabeça para mineradora”, declarou.

Cleitinho acrescentou que, se fosse necessário, revelaria os responsáveis “na hora certa”.

A hora certa já chegou.

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Se um senador da República afirma, da tribuna do Senado, que recebeu uma oferta de suborno para abrir mão de uma candidatura, não há espaço para insinuações. É obrigação apontar quem fez a proposta e permitir que os fatos sejam investigados. Uma denúncia dessa gravidade não pode ficar restrita ao discurso político.