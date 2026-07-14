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Por que Donald Trump será figura constante na campanha de Lula

O petista não perde oportunidades para criticar medidas anunciadas pelo presidente americano que possam afetar a vida dos brasileiros

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
14/07/2026 00:29

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Por que Donald Trump será figura constante na campanha de Lula
Por que Donald Trump será figura constante na campanha de Lula crédito: Foto: Ricardo Stuckert

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será uma figura presente na campanha à reeleição do Lula. O petista não tem perdido oportunidades para criticar todas as medidas anunciadas contra o Brasil pelo americano, seja em relação ao tarifaço ou a qualquer decisão que possa impactar a vida dos brasileiros.

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Auxiliares de Lula afirmam que essa postura faz parte da estratégia de “colar” a imagem do republicano no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como forma de culpá-lo pelo tarifaço e por qualquer outra iniciativa que traga eventuais danos ao país. 

Uma demonstração dessa estratégia foi posta em prática nesta segunda-feira, 13, quando Lula rebateu as declarações de Trump sobre impor um pedágio de 20% sobre as cargas dos navios que navegarem pelo Estreito de Ormuz. 

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“Hoje, tem um tuíte de Trump dizendo que vai desobstruir o Estreito de Ormuz, dizendo que vai desobstruir, mas cada navio, o dono do petróleo tem que pagar 20% pra ele. Antigamente, isso se chamava pirataria”, disse o petista em discurso feito em São Caetano do Sul. “Não tem que cobrar, é da responsabilidade deles, não estava fechado, não foi o Brasil que inventou a guerra, foi ele [Trump] que inventou a guerra”, acrescentou. 

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