Kassab quer mais: o comando da Câmara
Caso seja reeleito como deputado e deseje mais um mandato como presidente da Casa, Hugo Motta terá de combinar com o PSD
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Lideranças do Congresso têm enxergado mais um movimento de Gilberto Kassab nos bastidores de Brasília: o presidente do PSD não teria deixado de farejar o comando da Câmara.
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Quando da vitória de Hugo Motta, no ano passado, o deputado Antonio Brito, do PSD de Kassab, acabou retirando a candidatura para ungir o alagoano.
No início do ano que vem, o cenário será outro.
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O PSD, que já é o partido com o maior número de prefeituras no país, poderá entrar em 2027 com bancadas robustas no Congresso, um punhado considerável de governadores e o possível espólio de uma candidatura presidencial.