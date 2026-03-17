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Kassab quer mais: o comando da Câmara

Caso seja reeleito como deputado e deseje mais um mandato como presidente da Casa, Hugo Motta terá de combinar com o PSD

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Redação
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Repórter
17/03/2026 13:03

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Bras..lia ... O ministro da Ci..ncia, Tecnologia, Inova....es e Comunica....es, Gilberto Kassab, assina acordo de coopera....o t..cnica com a Associa....o Brasileira de Reciclagem e Inova....o (ABRIN) (Jos.. Cruz/Ag..ncia Brasil)
Bras..lia ... O ministro da Ci..ncia, Tecnologia, Inova....es e Comunica....es, Gilberto Kassab, assina acordo de coopera....o t..cnica com a Associa....o Brasileira de Reciclagem e Inova....o (ABRIN) (Jos.. Cruz/Ag..ncia Brasil) crédito: Jos.. Cruz/Ag..ncia Brasil

Lideranças do Congresso têm enxergado mais um movimento de Gilberto Kassab nos bastidores de Brasília: o presidente do PSD não teria deixado de farejar o comando da Câmara.

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Quando da vitória de Hugo Motta, no ano passado, o deputado Antonio Brito, do PSD de Kassab, acabou retirando a candidatura para ungir o alagoano.

No início do ano que vem, o cenário será outro.

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O PSD, que já é o partido com o maior número de prefeituras no país, poderá entrar em 2027 com bancadas robustas no Congresso, um punhado considerável de governadores e o possível espólio de uma candidatura presidencial.

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