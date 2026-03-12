Kassab coloca trio do PSD em leilão para Flávio

A foto de Gilberto Kassab, chefão do PSD, ao lado dos seus troféus eleitorais – Ronaldo Caiado (GO), Ratinho Junior (PR) e Eduardo Leite (RS) – e o adiamento do anúncio sobre quem será o candidato a presidente do partido são a maior prova de que o cacique colocou o trio em leilão para o futuro candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL). Essa é a leitura de outros caciques em Brasília. Embora esbravejem em seus redutos que são candidatíssimos, não o serão enquanto Kassab decidir. Ele aguarda o chamado de Flávio para uma conversa. E o filho Zero Um do ex-presidente vai avaliar qual dos nomes é o mais palatável para a chapa. Embora Romeu Zema (Novo), governador de Minas, ainda orbite a mesa do senador, o PSD, forte legenda municipalista, entrou nos planos e o mais chamativo vice para o projeto da direita hoje é o governador do Paraná. Ratinho cresceu nas pesquisas e, a exemplo do governador de Goiás, também representa o agro. E traria os votos da região sul, onde é bem avaliado.

Asas & rodas

Além de gostar só de notícia boa – seu hacker invadiu site de Miami e apagou matéria sobre a ex – o “banqueiro” Daniel Vorcaro tinha um estilo de vida nababesco nos pormenores. Ele deixava seu Falcon 900 na Flórida à disposição da noiva, e comprou um Rolls-Royce de quase R$ 2 milhões apenas para o motorista levar a filha à escola aqui no Brasil.

Ti-ti-ti a leilão

Na esteira do escândalo do Banco Master e de Daniel Vorcaro, em breve vai surgir, na corrida pela recuperação de créditos dos tombos bilionários que ele deu, uma tremenda surpresa no setor da mídia. Há dois anos o "banqueiro" comprou uma conhecida marca de site com alto potencial de alcance. E essa marca poderá ir a leilão quando os credores puxarem o fio. E o maior problema será do atual signatário, que terá de correr atrás de mais de R$ 10 milhões para recuperar seu nome.

Pós-‘pecado’

A Lei 15.354 sancionada pelo presidente Lula da Silva ontem institui a Semana Nacional de Retiros Culturais. É um agrado à Igreja Católica em ano de campanha, e um sinal para reaproximação com a CNBB: “É instituída a Semana Nacional de Retiros Culturais, a ser comemorada, anualmente, a partir da sexta-feira de Carnaval até a Quarta-feira de Cinzas, em todo o território nacional”. E nada mais.

No chão, no ar...

No Forum Panrotas em São Paulo, mediado por William Waack, que reuniu os magnatas das companhias aéreas do País, foi visível a ansiedade e nervosismo do CEO da Azul, John Rodgerson. Diante do corte de mais de 20 destinos regionais da Aérea no Brasil e o fim da parceria com a GOL, ele sorria amarelo sem esconder que o aperto da companhia não indica bons ventos vindouros.

Maringá decola

Uma das maiores cidades-polo do Paraná ganhou atenção do Governo Lula da Silva, que prestigia demanda antiga do deputado Ricardo Barros (PP). Hoje, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente, haverá assinatura da Ordem e Serviço para construção do Aeroporto de Maringá e obras do contorno rodoviário sul. São R$ 630 milhões em obras.

ESPLANADEIRA

#Bruno Panda Lopes lança livro "Protetores" no RJ, amanhã. #Julian Tonioli, da Auddas, estará na imersão “Protagonistas de Resultados”, em POA, hoje e amanhã. #Gislene Soares e Audir Carvalho Jr., da Novofio, palestram no Congresso Internacional de Tricologia, amanhã, em SP. #Maringá Turismo patrocina Corrida 5K, com novidades no LACTE 2026. #Belgo Arames tem vagas para engenheiros em MG, BA e SP; Inf: https://tinyurl.com/4krb68zh. #Acelera Brasília encerra dia 14/3 no Kartódromo Ayrton Senna. #HUB de Economia e Clima debate impactos das mudanças climáticas à economia no Museu do Amanhã (RJ), amanhã.

