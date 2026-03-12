Assine
overlay
Início Coluna Esplanada
Leandro Mazzini
Leandro Mazzini

Kassab coloca trio do PSD em leilão para Flávio

Presidente da legenda joga com os nomes de Ronaldo Caiado (GO), Ratinho Junior (PR) e Eduardo Leite (RS), enquanto aguarda conversa com Flávio

Publicidade

Mais lidas

Leandro Mazzini
Leandro Mazzini
Repórter
12/03/2026 08:53

compartilhe

SIGA NO google news
x
Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, Ratinho Junior e Gilberto Kassab, presidente do PSD - (crédito: Reprodução do Instagram de Gilberto Kassab)
Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, Ratinho Junior e Gilberto Kassab, presidente do PSD crédito: Reprodução do Instagram de Gilberto Kassab

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A foto de Gilberto Kassab, chefão do PSD, ao lado dos seus troféus eleitorais – Ronaldo Caiado (GO), Ratinho Junior (PR) e Eduardo Leite (RS) – e o adiamento do anúncio sobre quem será o candidato a presidente do partido são a maior prova de que o cacique colocou o trio em leilão para o futuro candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL). Essa é a leitura de outros caciques em Brasília. Embora esbravejem em seus redutos que são candidatíssimos, não o serão enquanto Kassab decidir. Ele aguarda o chamado de Flávio para uma conversa. E o filho Zero Um do ex-presidente vai avaliar qual dos nomes é o mais palatável para a chapa. Embora Romeu Zema (Novo), governador de Minas, ainda orbite a mesa do senador, o PSD, forte legenda municipalista, entrou nos planos e o mais chamativo vice para o projeto da direita hoje é o governador do Paraná. Ratinho cresceu nas pesquisas e, a exemplo do governador de Goiás, também representa o agro. E traria os votos da região sul, onde é bem avaliado.

Asas & rodas

Além de gostar só de notícia boa – seu hacker invadiu site de Miami e apagou matéria sobre a ex – o “banqueiro” Daniel Vorcaro tinha um estilo de vida nababesco nos pormenores. Ele deixava seu Falcon 900 na Flórida à disposição da noiva, e comprou um Rolls-Royce de quase R$ 2 milhões apenas para o motorista levar a filha à escola aqui no Brasil.

Ti-ti-ti a leilão

Na esteira do escândalo do Banco Master e de Daniel Vorcaro, em breve vai surgir, na corrida pela recuperação de créditos dos tombos bilionários que ele deu, uma tremenda surpresa no setor da mídia. Há dois anos o "banqueiro" comprou uma conhecida marca de site com alto potencial de alcance. E essa marca poderá ir a leilão quando os credores puxarem o fio. E o maior problema será do atual signatário, que terá de correr atrás de mais de R$ 10 milhões para recuperar seu nome.

Pós-‘pecado’

A Lei 15.354 sancionada pelo presidente Lula da Silva ontem institui a Semana Nacional de Retiros Culturais. É um agrado à Igreja Católica em ano de campanha, e um sinal para reaproximação com a CNBB: “É instituída a Semana Nacional de Retiros Culturais, a ser comemorada, anualmente, a partir da sexta-feira de Carnaval até a Quarta-feira de Cinzas, em todo o território nacional”. E nada mais.

No chão, no ar...

No Forum Panrotas em São Paulo, mediado por William Waack, que reuniu os magnatas das companhias aéreas do País, foi visível a ansiedade e nervosismo do CEO da Azul, John Rodgerson. Diante do corte de mais de 20 destinos regionais da Aérea no Brasil e o fim da parceria com a GOL, ele sorria amarelo sem esconder que o aperto da companhia não indica bons ventos vindouros.

Maringá decola

Uma das maiores cidades-polo do Paraná ganhou atenção do Governo Lula da Silva, que prestigia demanda antiga do deputado Ricardo Barros (PP). Hoje, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente, haverá assinatura da Ordem e Serviço para construção do Aeroporto de Maringá e obras do contorno rodoviário sul. São R$ 630 milhões em obras.

ESPLANADEIRA

#Bruno Panda Lopes lança livro "Protetores" no RJ, amanhã. #Julian Tonioli, da Auddas, estará na imersão “Protagonistas de Resultados”, em POA, hoje e amanhã. #Gislene Soares e Audir Carvalho Jr., da Novofio, palestram no Congresso Internacional de Tricologia, amanhã, em SP. #Maringá Turismo patrocina Corrida 5K, com novidades no LACTE 2026. #Belgo Arames tem vagas para engenheiros em MG, BA e SP; Inf: https://tinyurl.com/4krb68zh. #Acelera Brasília encerra dia 14/3 no Kartódromo Ayrton Senna. #HUB de Economia e Clima debate impactos das mudanças climáticas à economia no Museu do Amanhã (RJ), amanhã.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

%MCEPASTEBIN%

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

brasil coluna-esplanada estado-de-minas kassab leandro-mazzini minas-gerais psd

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay