O fio desencapado da chapa da direita bolsonarista pelo governo do Estado do RJ

A prisão do vereador Salvino Oliveira, ex-secretário da prefeitura do Rio, já entrou no embate político da disputa pelo governo do estado. Adversários de Eduardo Paes passaram a usar o episódio contra o prefeito depois que o parlamentar do PSD do RJ foi detido sob suspeita de tentar obter apoio do tráfico para facilitar sua própria campanha eleitoral.

Aliados de Paes dizem que, se o caso avançar no debate político da campanha pelo Palácio Guanabara, há uma resposta possível. Eles citam a prisão do capitão da Polícia Militar Alessander Ribeiro Estrella Rosa, suspeito de negociar com o traficante Doca, líder do Comando Vermelho, a retirada de barricadas em áreas dominadas pela facção em Belford Roxo.

A investigação conduzida pela Corregedoria da PM aponta conversas em que aparece o nome do prefeito Márcio Canella, que governa o município da Baixada Fluminense. Canella é aliado do grupo político que apoia a candidatura de Douglas Ruas ao Palácio Guanabara.

Canella é um dos nomes com influência eleitoral na Baixada e deve abrir palanque para Ruas na região na disputa pelo governo estadual.