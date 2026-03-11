Prisão de ex-secretário de Paes vira munição política na disputa pelo governo do Rio

A prisão do vereador Salvino Oliveira, do PSD do RJ, que foi secretário especial da Juventude de Eduardo Paes, passou a ser vista por aliados de Douglas Ruas como potencial munição política na disputa pelo governo do Rio em 2026. Salvino é investigado sob suspeita de ter negociado com Doca, um dos chefes do Comando Vermelho, autorização para fazer campanha em área dominada pela facção.

Aliados de Ruas, principal nome para disputar o Palácio Guanabara contra Paes, afirmam que o caso tende a ser explorado politicamente na pré-campanha para confrontar o discurso do prefeito sobre segurança pública e sobre a relação entre política e crime organizado no estado.

Se não bastasse o desgaste da notícia para a campanha de Paes, a prisão de Salvino veio poucos dias após o prefeito do Rio acusar o governo estadual de manter integrantes da gestão com vínculos com o crime organizado.

A declaração nas redes sociais foi feita após investigações envolvendo pessoas ligadas à administração estadual e elevou o tom da disputa política entre o prefeito e o grupo de Castro.