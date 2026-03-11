Prisão de ex-secretário de Paes vira munição política na disputa pelo governo do Rio
Grupo político ligado ao governo estadual vê episódio como oportunidade para pressionar o prefeito no debate sobre crime organizado
compartilheSIGA
A prisão do vereador Salvino Oliveira, do PSD do RJ, que foi secretário especial da Juventude de Eduardo Paes, passou a ser vista por aliados de Douglas Ruas como potencial munição política na disputa pelo governo do Rio em 2026. Salvino é investigado sob suspeita de ter negociado com Doca, um dos chefes do Comando Vermelho, autorização para fazer campanha em área dominada pela facção.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Aliados de Ruas, principal nome para disputar o Palácio Guanabara contra Paes, afirmam que o caso tende a ser explorado politicamente na pré-campanha para confrontar o discurso do prefeito sobre segurança pública e sobre a relação entre política e crime organizado no estado.
Se não bastasse o desgaste da notícia para a campanha de Paes, a prisão de Salvino veio poucos dias após o prefeito do Rio acusar o governo estadual de manter integrantes da gestão com vínculos com o crime organizado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A declaração nas redes sociais foi feita após investigações envolvendo pessoas ligadas à administração estadual e elevou o tom da disputa política entre o prefeito e o grupo de Castro.