Ometto, o bilionário suprapartidário, doou R$ 2,2 milhões ao PT em 2025

O 2025 do empresário Rubens Ometto não terminou sem mais uma demonstração de que o bilionário, dono da Cosan, segue financiando partidos políticos em diferentes posições do espectro.

A coluna já havia mostrado há duas semanas que, mesmo sem ser ano eleitoral, Ometto repassou R$ 1,74 milhão ao Republicanos, partido do Centrão que abriga Tarcísio de Freitas e Hugo Motta. As doações foram divididas em dois repasses de R$ 870 mil cada, em 26 e 29 de dezembro, conforme a prestação de contas à Justiça Eleitoral.

Ocorre que, poucos dias antes, em 24 de dezembro, o empresário do agronegócio já havia feito um aporte milionário no PT: R$ 2 milhões nos cofres do diretório nacional do partido de Lula.

Ainda em 2025, Rubens Ometto doou R$ 250 mil ao PT em Araraquara (SP), cidade do presidente do partido, Edinho Silva. Desse valor, R$ 150 mil foram enviados em março do ano passado e R$ 100 mil, em julho.

Com um patrimônio estimado pela Forbes em R$ 7,6 bilhões, Ometto foi o doador que mais dinheiro aportou em campanhas políticas no Brasil nas eleições de 2018 (R$ 7,5 milhões), 2020 (R$ 2,6 milhões), 2022 (R$ 7,4 milhões) e 2024 (R$ 19,3 milhões).