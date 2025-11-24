Assine
Sem Pacheco, como o PSD de MG se prepara para eleição de 2026

Rodrigo Pacheco anunciou que não concorrerá nas eleições, enquanto PSD tem definições e negociações em curso

Tatiana Farah
Repórter
24/11/2025 02:04

Embora não tenha avisado a nenhuma liderança de seu partido sobre deixar a política, Rodrigo Pacheco não causou surpresa no PSD ao manifestar que sairá da vida pública depois do fim do seu mandato.

O partido já havia definido que o candidato ao governo de Minas Gerais será o atual vice-governador, Mateus Simões, que se filiou no mês passado, saindo do Novo.

Para o Senado, o PSD deve oferecer a partidos aliados as duas vagas na chapa de Simões. O presidente da legenda em Minas, o deputado estadual Cássio Soares, conversa com PP, União Brasil e PL.

O PSD ainda não sabe se o próximo passo de Rodrigo Pacheco será deixar o partido. Ele está estremecido com a legenda desde que a filiação de Mateus Simões foi negociada com vistas à sucessão de Romeu Zema.

O anúncio de deixar a política foi feito por Rodrigo Pacheco esta semana em Brasília, depois da conversa em que o senador ouviu de Lula que ele não seria indicado para o STF. O escolhido foi Jorge Messias.

