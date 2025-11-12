Assine
overlay
Início PlatôBr

Sem consenso: os pontos rejeitados pelo governo que Derrite manteve no relatório

Petista reclama de mudança de nome da lei e diz que proposta do relator esvazia fundos federais geridos pelo Ministério da Justiça

Publicidade
Carregando...
Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
12/11/2025 11:51 - atualizado em 12/11/2025 12:53

compartilhe

SIGA
x
Sem consenso: os pontos rejeitados pelo governo que Derrite manteve no relatório
Sem consenso: os pontos rejeitados pelo governo que Derrite manteve no relatório crédito: Platobr Politica

A terceira versão do relatório do deputado Guilherme Derrite (PP-SP) para o “PL Antifacção” foi divulgada na noite de terça-feira, 11, com recuos exigidos pelo governo em relação a mudanças na Lei Antiterrorismo e nas limitações ao trabalho da Polícia Federal. Governistas, no entanto, ainda apontam “jabutis” no parecer do deputado que deverão gerar debates com a oposição. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) anunciou que pretende colocar o texto em votação nesta quarta-feira, 12. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um dos pontos rejeitados pelo governo é o que tiraria dinheiro de fundos federais de combate ao crime geridos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na opinião do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), essa medida fragiliza a política desenvolvida pelo governo de combate às organizações criminosas com foco no ataque financeiro às facções. O problema, para o líder do PT está no artigo 7º, parágrafo 2º do projeto que retira da União o poder sobre a alienação, doação, destruição ou inutilização de bens apreendidos. 

Leia Mais

Em entrevista, Derrite defendeu que os recursos fiquem nos estados e que essa medida é necessária para “restaurar a autoridade do estado e enfraquecer o poder financeiro do crime organizado”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além da disputa pelos bens e recursos das facções, há reclamações sobre alterações nas nomenclaturas do texto feitas pelo relator. Para o PT, essas mexidas foram feitas apenas para descaracterizar a autoria do governo. “O chamado crime de ‘domínio social estruturado’ é uma construção artificial para evitar o uso do termo correto e consagrado ‘facção criminosa’ já previsto no PL Antifacção do governo Lula”, reclamou Lindbergh nas redes sociais.

Tópicos relacionados:

camara-dos-deputados congresso-nacional lula policia-federal seguranca-publica trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay