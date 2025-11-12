Paraná Pesquisas: Lula lidera no primeiro turno e empata no segundo em 2026

Uma pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nessa terça-feira (11/11) traçou um panorama inicial para a eleição presidencial de 2026. O levantamento aponta que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera no primeiro turno, mas se encontra em situação de empate técnico no segundo turno contra os principais nomes da oposição, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A pesquisa testou diferentes configurações. Em um cenário com Michelle Bolsonaro, Lula lidera com 36,% das intenções de voto, seguido pela ex-primeira-dama, com 26%. Ciro Gomes (PSDB) apareceu em seguida com 9,1%.

Em outra simulação, que colocava Tarcísio de Freitas como o principal nome da oposição, Lula tinha 36%, enquanto o governador de São Paulo registrava 23,2%.

Veja os cenários de primeiro turno testados pela pesquisa:

Cenário 1

Lula (PT): 35,6%

Jair Bolsonaro (PL): 32,1%*

Ciro Gomes (PSDB): 8,2%

Ratinho Júnior (PSD): 6,9%

Ronaldo Caiado (União): 3,2%

Romeu Zema (Novo): 2,7%

Nenhum/Branco/ Nulo: 6,6%

Não sabe/ Não opinou: 4,7%

*Inelegível até 2030

Cenário 2

Lula (PT): 36,3%

Flávio Bolsonaro (PL): 19,7%

Ratinho Júnior (PSD): 10,5%

Ciro Gomes (PSDB): 9,9%

Ronaldo Caiado (União): 5,2%

Romeu Zema (Novo): 4,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 8%

Não sabe/Não opinou: 5,6%

Cenário 3

Lula (PT): 36%

Michelle Bolsonaro (PL): 26%

Ciro Gomes (PSDB): 9,1%

Ratinho Júnior (PSD): 8,4%

Ronaldo Caiado (União) 4,9%

Romeu Zema (Novo): 3,9%

Nenhum/Branco/ Nulo: 6,8%

Não sabe/Não opinou: 4,9%

Cenário 4

Lula (PT): 36%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 23,2%

Ciro Gomes (PSDB): 9,7%

Ratinho Júnior (PSD): 9%

Ronaldo Caiado (União): 4,5%

Romeu Zema (Novo): 3,3%

Nenhum/Branco/ Nulo: 8,4%

Não sabe/Não opinou: 5,9%

Empate técnico no segundo turno

A disputa se torna mais acirrada nas simulações de segundo turno. Contra Michelle Bolsonaro, Lula marca 44,1% contra 42,7% da ex-primeira-dama. Já no confronto com Tarcísio de Freitas, o placar é de 43% para Lula e 41,8% para o governador.

Em ambos os casos, a diferença está dentro da margem de erro da pesquisa, configurando um empate técnico e sinalizando um eleitorado dividido.

Veja os cenários de segundo turno testados pela pesquisa:

Lula x Bolsonaro

Lula: 43,7%

Bolsonaro: 43,1%*

Nenhum / branco / nulo: 7,6%

Não sabe / não opinou: 5,6%

*Inelegível até 2030.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 45,4%

Flávio Bolsonaro: 38,6%

Nenhum / branco / nulo: 10%

Não sabe / não opinou: 6%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula: 44,1%

Michelle: 42,7%

Nenhum / branco / nulo: 7,8%

Não sabe / não opinou: 5,3%

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula: 43%

Tarcísio: 41,8%

Nenhum / branco / nulo: 9,5%

Não sabe / não opinou: 5,7%

Dados da pesquisa

O levantamento do Paraná Pesquisas foi realizado entre os dias 6 e 10 de novembro de 2025, ouvindo 2.020 eleitores em 164 municípios de todo o país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

