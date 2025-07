Enquanto bolsonarismo critica, Centrão comemora tom de Tarcísio na Paulista

O tom de Tarcísio de Freitas no ato bolsonarista da Avenida Paulista, nesse domingo, 29, contrariou bolsonaristas que esperavam dele ataques ao STF, mas foi celebrado por líderes do Centrão entusiastas de uma candidatura presidencial do governador em 2026.

A avalição no Centrão é semelhante à do bolsonarismo: Tarcísio fez um discurso de candidato, acenando para o eleitor de Bolsonaro com críticas ao governo Lula, mas não entrou na onda de malhar o STF para não se indispor com a Corte.

O governador de São Paulo não tem portas fechadas no Supremo e mantém uma relação cordial, ao menos publicamente, até com Alexandre de Moraes. Um ativo importante, na leitura do Centrão.

“Tarcísio sabe que um dos erros do presidente foi partir para o confronto com o STF desde o começo do governo”, disse um nome graduado do grupo.

A propósito, líderes do Centrão pretendem ampliar no segundo semestre as articulações e pressões para que Bolsonaro indique, ainda neste ano, Tarcísio como seu candidato para 2026. Só falta combinar com o clã Bolsonaro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia