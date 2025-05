Rosângela Moro quer que SUS acolha pessoas com vínculo afetivo com bonecos reborn

A deputada Rosângela Moro, do União Brasil de São Paulo, propôs um projeto de lei, nesta quinta-feira, 15, que pede a criação de um programa de assistência para pessoas que criam laços afetivos com bonecos “reborn”.

O programa, segundo a proposta, funcionaria no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e deverá dar orientação e o apoio aos familiares “quanto aos sinais de alerta relacionados ao uso compulsivo, à fuga da realidade e à dependência afetiva em relação aos referidos objetos [bonecas hiperrealistas]”.

Rosângela Moro também pede que o SUS colete dados sobre pessoas que estão estabelecendo vínculos afetivos com bonecas reborn para a criação e aprimoramento de políticas públicas para esse grupo.

Na justificativa do projeto de lei, a deputada disse que vínculos afetivos com bonecas reborn podem representar “mais do que uma expressão inofensiva de afeto: pode configurar indício de sofrimento e dissociação”.

A proposta começará a tramitar pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados.