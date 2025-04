A mudança de posição de Caiado e o acordo com o União Brasil e PP

Quem viu o sorriso do governador do Goiás, Ronaldo Caiado, no lançamento da federação União Brasil-PP, nesta terça-feira, 29, percebeu a mudança repentina de postura sobre a junção das siglas. Crítico contumaz da federação, Caiado baixou a guarda após conseguir um acordo político com o União e o PP.

O acordo envolve o apoio dos dois partidos à pré-candidatura de Caiado. O apoio garantido é apenas à pré-candidatura. A federação dará condições para Caiado viajar o Brasil e fará inserções de TV a partir do segundo semestre de 2025.

Não é garantia que a federação apoiará o nome de Caiado para a Presidência em 2026, mas o acordo foi o suficiente para um Caiado sorridente ao de lideranças do União Brasil e do PP nesta terça-feira.

Quando o governador do Goiás pegou o microfone para discursar, apoiadores gritaram — isoladamente — “presidente”. Caiado falou em “subir a rampa do Palácio do Planalto” e em descolar o União Brasil do PT. O partido tem dois ministérios mais uma indicação no governo Lula.

Caiado não apoiava, até a última semana, a federação União Brasil-PP porque quer ser candidato à Presidência da República em 2026 e seu nome não é unanimidade nas siglas, em especial no PP.

Deputados afirmaram à coluna que, mesmo se não tivesse conseguido um acordo, Caiado não iria sair do partido. Os políticos apontam a “falta de opção” do governador do Goiás. “Ele vai para onde?”, brincou um deputado.