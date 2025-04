Kajuru topa, mas Kassab não quer nem saber de conciliação com ele no STF

Autor de um processo no STF contra o senador Jorge Kajuru, do PSB de Goiás, por crimes de calúnia, injúria e difamação, Gilberto Kassab informou a Cristiano Zanin nessa terça-feira, 22, que não tem interesse em uma tentativa de conciliação com Kajuru.

Apesar da posição de Kassab, o senador, por sua vez, disse a Zanin que toparia uma audiência com o mandachuva do PSD.

Em queixas-crime como a movida por Kassab contra Kajuru, a lei prevê que a Justiça abra oportunidade das duas partes se conciliarem, antes de uma decisão sobre a continuidade da ação.

Como mostrou a coluna, Gilberto Kassab processou Jorge Kajuru depois de ter sido chamado por ele de “desprezível”, “idiota”, “lixo não reciclável”, “analfabeto” e corrupto. Os xingamentos de Kajuru foram feitos depois de Kassab ter feito críticas a Fernando Haddad e ao governo Lula, no final de janeiro.

O pessedista afirmou em um evento que vê Haddad como um ministro fraco na Fazenda e que, se a eleição presidencial fosse àquela altura, Lula não seria reeleito.

“Então você fala isso do Lula agora que você está querendo que o Lula te chame para te dar Ministério, para te dar dinheirinho, que é dinheirão que você gosta, você não gosta de dinheirinho. Você gosta de dinheirão”, atacou o senador.