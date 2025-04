Projeto quer tornar ensino digital e midiático obrigatório no ensino básico

Um projeto de lei apresentado nesta terça-feira, 15, no Senado Federal, propõe tornar o ensino digital e midiático obrigatório no ensino básico brasileiro. A proposta, se aprovada, alterará a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

De autoria da senadora Teresa Leitão, do PT de Sergipe, o projeto é uma reação à morte de uma menina de 8 anos, do Distrito Federal, após inalar desodorante motivada por um desafio nas redes sociais.

O projeto prevê o ensino de habilidades para enfrentar a desinformação, os discursos de ódio e o uso indevido de tecnologias nas escolas públicas e particulares. As disciplinas seriam obrigatórias do ensino fundamental ao ensino médio.

Leitão também propôs a criação de diretrizes nacionais por parte do poder público para orientar as práticas educacionais no campo da tecnologia e a formação de professores especializados no tema.