Braga Netto acompanhou discussão do PL da anistia pela TV de sua cela

O ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto acompanhou a discussão sobre o projeto da anistia pela televisão de sua cela, na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, no Rio de Janeiro.

Nesta terça-feira, 15, durante a visita do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, Braga Netto parabenizou os deputados do partido pela articulação em favor da anistia dos réus do 8 de Janeiro.

O projeto, se aprovado com o texto atual, beneficiará Braga Netto. Entretanto, parlamentares do PL acreditam que o texto sofrerá alterações.

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu que os deputados considerassem mudanças no texto para “diminuir a resistência” ao projeto.

Preso desde 14 de dezembro, Braga Netto só podia receber visitas da família até a decisão da última quinta-feira, 11, quando Alexandre de Moraes autorizou a visita de 24 parlamentares ao ex-ministro de Bolsonaro.