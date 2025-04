Comissão Especial para discutir PEC das Drogas nunca foi criada na Câmara

A Comissão Especial para discutir a PEC das Drogas nunca prosperou na Câmara dos Deputados. O grupo foi anunciado em junho de 2024, após o STF descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal.

Cinco dias antes da decisão, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que criminaliza posse e porte de qualquer quantidade de droga. O texto deveria ter sido analisado na comissão especial, que não avançou.

Portanto, há um ano, prevalece o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

A comissão não chegou a ser instalada porque nem todos os partidos indicaram representantes para os 34 cargos de titulares e suplentes. O grupo soma, há dez meses, apenas 16 deputados.

Outra comissão prometida por Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, que também não saiu do papel, foi a destinada à discussão do PL do Aborto.