STF dá 48h para Léo Índio, sobrinho de Bolsonaro, explicar fuga para Argentina

O Supremo Tribunal Federal determinou, nesta quinta-feira, 27, que Léo Índio, sobrinho de Jair Bolsonaro, explique, em até 48 horas, sua fuga para a Argentina. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes.

Como revelou a coluna na madrugada desta quinta-feira, Léo Índio fugiu para o país de Javier Milei, aliado de Bolsonaro, para tentar asilo político. Ele é réu no STF por participar das manifestações golpistas do 8 de Janeiro.

A Primeira Turma do STF também decidiu nesta quinta-feira negar o recurso da defesa de Léo Índio que pedia o arquivamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra ele.

A PGR o acusa de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, previstos no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional.

Léo Índio disse em entrevista à uma rádio paranaense que está na Argentina há 22 dias e que está esperando sua solicitação de asilo político ser aprovado pelo governo argentino.