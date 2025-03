Gleisi no Planalto remonta dobradinha com Sidônio na campanha

Gleisi Hoffmann tem um aliado forte no Planalto. Sidônio Palmeira e a petista ficaram amigos durante a campanha de Lula à Presidência, quando trabalharam juntos.

O ministro da Secom pilotava o marketing, mas era a então presidente do PT que desenhava o mapa das redes de internet, decidindo onde era mais importante investir e quais os temas abordados.

A parceria se intensificou no segundo turno, com o acirramento nas redes com a campanha pesado dos bolsonaristas.

Depois disso, Gleisi chamou Sidônio para fazer alguns trabalhos para o PT.