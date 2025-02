Maior escritora mineira, Adélia Prado recebe o Camões; Zema falta

O governador Romeu Zema (Novo-MG), que na semana passada viralizou comendo banana com casca, perdeu a chance nesta terça-feira, 18, de corrigir uma de suas maiores gafes. O governador não participou da entrega do Prêmio Camões, em Brasília, a Adélia Prado, poeta e escritora viva mais importante de Minas.

Dois anos atrás, ao ser presenteado com um livro de poemas dela durante entrevista em Divinópolis, cidade natal da poeta, Zema mostrou absoluto desconhecimento sobre Adélia Prado. Chegou a perguntar: “Ela trabalha aqui?”

Na entrega do prêmio, sem fugir do discurso ensaiado, o presidente Lula afirmou:

“Os versos de Adélia descortinam o divino que habita todas as coisas.”

Com pompa, o evento contou com a presença do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que citou a história da escritora com muita intimidade, destacando seu olhar cristão e sua poesia do cotidiano. Tanto Lula como ele citaram o verso de Adélia, em que ela diz que “mulher é desdobrável”.

Hoje com 88 anos, Adélia não participou do evento. Foi representada pelo filho, Eugênio Prado.