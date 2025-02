Delegado que ajudou a solucionar caso Marielle é promovido na PF

Um dos delegados da investigação que chegou aos supostos mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes assumiu um cargo de prestígio na Polícia Federal.

Jaime Cândido da Silva Júnior foi designado coordenador-geral de Inteligência da PF. O posto dele é vinculado à Diretoria de Inteligência Policial, que tem à frente Leandro Almada, o delegado que liderou as investigações do caso Marielle no Rio de Janeiro.

Ex-superintendente da PF no Rio, Almada assina o relatório da investigação ao lado de Jaime Cândido e Guilhermo de Paula Machado Catramby.

Depois de seis anos sem conclusões sobre quem mandou matar Marielle, em março de 2018, os três delegados da PF apontaram como mandantes o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão, o deputado federal Chiquinho Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa. Os três são réus no STF e serão julgados.