Relator da OEA terá reunião com escritor censurado por Alexandre de Moraes

Pedro Vaca, o relator sobre liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), vinculada à Organização dos Estados Americanos (OEA), vai se reunir nesta sexta-feira, 14, em São Paulo com o escritor Ricardo Lísias. Representantes de entidades da sociedade civil também vão participar do encontro. Em sua passagem pelo Brasil, nessa semana, Vaca já esteve com Moraes e o Luís Roberto Barroso no STF (foto abaixo).

Autor do livro “Diário da cadeia”, publicado sob o pseudônimo de Eduardo Cunha, Lísias está sob censura de Alexandre de Moraes. O ministro atendeu a um pedido de Cunha e mandou recolher os livros dos pontos de venda até que o nome do ex-deputado seja retirado, assim como o anúncio da obra no site da Editora Record.

Eduardo Cunha alegou que a obra induz o público ao erro ao criar a falsa impressão de que ele seria o seu verdadeiro autor. Na capa do livro, está escrito que se trata de um pseudônimo.

Nessa quarta-feira, 12, um recurso da editora contra a decisão de Moraes havia tido julgamento marcado na Primeira Turma do STF. Ele ocorreria no ambiente virtual do colegiado entre os dias 21 e 28 de fevereiro. Ainda na quarta, no entanto, o caso foi retirado da pauta.