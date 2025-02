A dívida não paga de Tarcísio com Bolsonaro

O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, que quer disputar o governo de São Paulo, jogou uma pimenta no relacionamento entre Tarcísio de Freitas e os bolsonaristas. Ele falou à coluna que o governador foi correto em apoiar Ricardo Nunes, na prefeitura paulista, mas que “não tem sido muito correto é com o Bolsonaro”.

Disse o ministro:

“Ele deve muito da função dele ao Bolsonaro. Mas os comandos das coisas principais não estão no grupo original do Bolsonaro. Ele trouxe um grupo dele e o resto está dividido lá, entre as máquinas partidárias que comandam São Paulo.”

Na entrevista, França, líder do PSB, defendeu também uma MEI específica para motoristas de aplicativo.