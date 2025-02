Governo já sondou Rodrigo Pacheco para saber que ministério ele quer

O governo já buscou o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para saber qual é o desejo dele após deixar a presidência do Senado. A articulação de Lula no Congresso entrou em campo na sondagem ao mineiro, que ainda não deu a resposta, embora aliados já tenham sinalizado que ele tem interesse no Ministério da Indústria e Comércio, hoje comandado pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin.

No sábado, último dia de Pacheco no posto de presidente do Senado, o líder do governo na casa avisou que queria conversar. Wagner acredita que vai conseguir essa resposta até o final desta semana, antes das férias de 15 dias que Pacheco vai tirar e emendar com o Carnaval.

“Quero conversar com ele para saber qual é a vontade dele. Tem muita gente falando coisa dele e não sei qual a vontade dele. Todo mundo arrisca dizer arrisca dizer que o sonho dele seria ir para o Supremo, mas nunca ouvi isso literalmente”, disse Wagner nesta segunda, 3.

Lula, ao ser perguntado o que reservava para Pacheco e para Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, disse que sonhava em ver Pacheco como candidato, com seu apoio ao governo de Minas Gerais. “O que eu quero é que o Pacheco seja governador de Minas Gerais”, disse Lula na última quinta.

O presidente enxerga o senador mineiro como único nome capaz de fazer frente, no segundo maior colégio eleitoral do país, ao candidato a ser apoiado pelo atual governador Romeu Zema (Novo).

Interlocutores de Pacheco chegam a fazer a conta do eleitorado, com base na disputa entre Bolsonaro e Lula no estado. Ele argumentam que Pacheco ficaria sozinho para abocanhar os cerca de 51% de votos que Lula obteve em Minas, enquanto a direita, dividida entre os adeptos a Zema e outros nomes, como o senador Cleitinho (Republicanos), disputaria os 49% que Bolsonato obteve nas eleições passadas.

Um cargo na Esplanada serviria, na cabeça de Lula, para pavimentar a construção dessa candidatura. Reservadamente, já foi aventada a possibilidade de Pacheco ser acomodado nas pastas de Minas e Energia, Justiça ou Ciência e Tecnologia, além do Ministério da Indústria e Comércio.