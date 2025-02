Padilha distribui bonés azuis com slogan de Sidônio

Depois que os bolsonaristas adotaram o boné vermelho de Trump com a mensagem “Make America great again”, o ministro Alexandre Padilha chegou neste sábado, 1, no Senado, distribuindo aos líderes governistas bonés azuis com a frase “O Brasil é dos brasileiros”.

Até o governador Tarcísio usou o boné trumpista no dia da eleição do americano.

O slogan dos bonés de Padilha foi feito por Sidônio Palmeira. Já a provocação….