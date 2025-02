A reconciliação de Davi Alcolumbre com um velho aliado

Um dos votos que Davi Alcolumbre não sabia se teria já está garantido. O novo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, teve, neste sábado, 1, um momento de afagos e reconciliação com um velho aliado e conterrâneo, o senador Lucas Barreto, do PSD.

Rompidos desde a eleição de 2022, Barreto e Alcolumbre conversaram ao pé do ouvido no plenário do Senado Federal, riram e tiraram fotos com apertos de mãos.

Durante os quinze minutos de discurso de Alcolumbre, Barreto aplaudiu e acenou em tom de aprovação ao conterrâneo.

Aliados dos dois afirmam que a “reconciliação” é por pautas relativas ao estado do Amapá, o que não significa que os dois seguirão juntos na política.

Em 2022, Alcolumbre rompeu com Barreto após o psdbista optar por apoiar Rayssa Furlan, do MDB, mulher do prefeito de Macapá, Dr. Furlan, e principal adversária de Davi Alcolumbre. Ele foi reeleito com 47,8% dos votos contra 42,5% de Rayssa.