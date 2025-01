Com Davi, Pacheco é homenageado por dificultar golpe de Estado por Bolsonaro

Randolfe Rodrigues puxou um brinde para Rodrigo Pacheco no jantar que ofereceu na noite desta quarta-feira, 29, para o quase ex-presidente do Senado. Estavam Davi Alcolumbre, Jaques Wagner, Fernando Haddad e Alexandre Padilha.

Randolfe afirmou no brinde que, sem Pacheco, muito provavelmente Jair Bolsonaro teria conseguido ter sucesso no golpe de Estado que planejou.

Na avaliação dos presentes, Pacheco fez uma trincheira no Senado que conseguiu evitar que Bolsonaro avançasse no golpe. Entre 2021 e 2022, fazia o contraponto a Bolsonaro no Senado, ao passo em que Arthur Lira jogava junto com o então presidente.