Planalto avalia que desaprovação seria maior na crise do Pix

A coisa anda tão ruim no Planalto que o resultado da pesquisa Quaest, com o pior momento da popularidade de Lula desde o início do mandato, trouxe até alívio a alguns ministros.

Pela primeira vez, o descontentamento com o governo é maior do que a aprovação em termos numéricos (49% a 47%).

A avaliação é que, se a sondagem tivesse sido feita uns dez dias atrás, no auge da crise do Pix, a desaprovação seria ainda maior.

Nos bastidores, o tom é de “crônica de uma morte anunciada”. O time de Lula credita esse índice a três fatores: crise do Pix, aumento da energia e preço dos alimentos. Bye, bye, picanha, carne moída e até café.