COP30: fórum ligado ao governo irá monitorar exploração sexual infantil

O Fórum Permanente da Sociedade Civil do Marajó, ligado a diversos ministérios do governo federal, irá elaborar um plano de monitoramento e enfrentamento à violência e abuso sexual infantil durante a COP30.

O evento, que receberá pessoas do mundo todo, acontecerá em Belém (PA) entre 10 e 21 de novembro.

O Fórum é um colegiado composto por entidades da sociedade civil e órgãos do governo que atuam na fiscalização e implementação de políticas públicas ligadas aos direitos humanos. O grupo está presente nos 17 municípios de Marajó e em Belém.

No segundo semestre de 2024, a deputada bolsonarista Silvia Waiãpi, do PL do Amapá, pediu que o governo federal criasse um grupo, com participação de deputados, para fiscalizar os crimes de exploração sexual infantil na COP30.

A indicação, no entanto, segundo informou o Ministério dos Direitos Humanos à coluna, não foi seguida devido ao trabalho que será desenvolvido pelo Fórum Permanente da Sociedade Civil do Marajó.