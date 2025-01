Candidato de Malafaia é favorito para vencer neolulista Otoni de Paula na bancada evangélica

Deputados da bancada evangélica acreditam que o deputado Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, terá maioria na disputa contra Otoni De Paula, do MDB do Rio de Janeiro, pela presidência da Bancada dos Evangélicos na Câmara dos deputados. A eleição será na segunda semana de fevereiro.

Candidato de Malafaia, Nascimento é considerado mais alinhado ideologicamente com a maioria dos integrantes da bancada evangélica.

Otoni de Paula, apesar de ter sido um apoiador fervoroso de Jair Bolsonaro, atualmente flerta com Lula. O deputado do MDB é considerado um traidor pela base bolsonarista.

A bancada evangélica é composta, em sua esmagadora maioria, por deputados alinhados a Jair Bolsonaro. Por isso, a leitura dos parlamentares é que Nascimento tem mais chance.

O deputado do PSD afirma que sua candidatura “é independente”, ou seja, não é apoiada por Malafaia, tampouco por Bolsonaro. Entretanto, nos bastidores, é sabido que o pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo está apoiando Nascimento para derrotar De Paula, que já seu um desafeto antigo.