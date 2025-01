Jane Catulle Mentes, a primeira pessoa a chamar o Rio de ‘Cidade Maravilhosa’

O epíteto “cidade maravilhosa” para se referir ao Rio de Janeiro nasceu fora do Brasil. Bem antes de ser empregado em marchinha de carnaval, foi usada pela primeira vez em 1912 num livro da poeta francesa Jane Catulle Mendès, após retornar de uma viagem ao Rio. Em junho, 113 anos depois do lançamento da obra, o jornalista Rafael Sento Sé publicará um livro sobre a origem do termo sob a perspectiva da história de Mendès.

“A poeta da Cidade Maravilhosa: Jane Catulle Mendès e sua viagem ao Rio de Janeiro da Belle Époque” chegará às livrarias pelo Grupo Autêntica. Após dez anos de pesquisa em seis países, o pesquisador reconstitui a vida da francesa e sua passagem pelo Brasil.

Mendès visitou o Rio de setembro a dezembro de 1911, com o propósito de passar poucas semanas, e deparou-se com uma cidade recém-emergida da reforma urbanística de Pereira Passos. O impacto foi tamanho que, ao regressar à França, escreveu uma coletânea de 33 poemas sobre a belle époque carioca.

“La ville merveilleuse”, lançado no ano seguinte e que badalou a imprensa na época, popularizou o termo para apelidar o Rio de Janeiro.