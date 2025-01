Justiça encerra recuperação judicial de empresa do governador do MT

A Justiça do Mato Grosso encerrou, na última sexta-feira, 17, o processo de recuperação judicial do Grupo Bimetal, ligado ao governador do estado, Mauro Mendes. A ação durou nove anos.

O juiz Márcio Aparecido Guedes, da 1ª Vara Cível de Cuiabá, entendeu que houve o cumprimento integral das obrigações previstas no plano aprovado e homologado em 2016. Guedes afirmou que o grupo “comprovou a execução das medidas acordadas, o que permitiu a finalização do caso”.

Durante o processo, quatro credores declararam existir ilegalidade no pedido de extinção da recuperação judicial devido ao não pagamento de dívidas. O administrador judicial, no entanto, alegou que as supostas ilegalidades eram “questões burocráticas”, como não credenciamento junto à credora e um crédito que seria recebido após o plano de recuperação. O juiz, portanto, acolheu a argumentação do administrador.

O Grupo Bimetal é formado pelas empresas Bipar Energia S.A., Bipar Investimentos e Participações S.A., Mavi Engenharia e Construções Ltda., e Bimetal Indústria Metalúrgica Ltda