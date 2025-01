Quem bate também leva: os sopapos de Lula, Haddad e Renan em Zema

Depois que aumentou o tom nas críticas ao governo federal, Romeu Zema passou a ser correspondido nos… afagos.

Nesta quarta-feira, 22, Lula rebateu os argumentos do chefe do Executivo de Minas Gerais, e, reclamando da falta de agradecimento por Zema, disse que, para isso, o governador teria que ter “grandeza e caráter”.

A escalada de respostas ao governador começou depois que, no último dia 16, Zema usou as redes sociais para reclamar dos vetos na lei que criou o programa de renegociação das dívidas dos estados (Propag).

Lula disse que Zema deveria reconhecer as iniciativas que beneficiam Minas Gerais em vez de atacar o governo federal. “Ele poderia pelo menos dizer obrigado. Para falar obrigado, é preciso ter grandeza e caráter”, atacou.

Enquanto Zema critica o que considera uma interferência excessiva do governo federal na política local, Lula aponta que o governador deveria focar mais em reconhecer os investimentos federais no estado. “Eu não estou pedindo favor. Estou fazendo o que é certo para o Brasil e para Minas”, disse Lula nesta quarta-feira.

Fernando Haddad também rebateu na semana passada as críticas de Zema ao Propag. O ministro da Fazenda relembrou o calote do governo mineiro, sob a gestão de Zema.

As críticas do governador do Novo, no entanto, não são apenas no campo econômico. A ausência de Zema em um evento sobre as obras de duplicacão da BR-381, importante para Minas Gerais, também foi alvo de críticas. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o gesto “apequena o gestor público” e destacou que a parceria entre os governos federal e estadual deveria ser celebrada em prol da população mineira.