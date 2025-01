Pista de dança bolsonarista nos EUA teve deputado que disse ter ido para “curso”

O vídeo que viralizou com bolsonaristas comemorando a posse de Donald Trump em Washington mostrou ao menos um dos parlamentares que participaram, na semana passada, de um “curso de imersão” na política americana.

O deputado federal Marcel Van Hattem, do Novo do Rio Grande do Sul, aparece ao fim da filmagem, dançando ao som do “tchererê tchê tchê” de Gusttavo Lima — autodeclarado candidato à Presidência sem aval de Jair Bolsonaro. Van Hattem foi chamado para o meio da roda de dança por Carla Zambelli, com o marido a tiracolo.

Como mostrou a coluna, o deputado gaúcho esteve entre os parlamentares que participaram de um “curso de imersão em geopolítica” na Flórida com o blogueiro Paulo Figueiredo Filho, alvo do inquérito do golpe no STF e neto do ditador João Baptista Figueiredo, último presidente do período militar. Figueiredo Filho mora nos Estados Unidos.

Entre a comitiva de bolsonaristas nas “aulas”, dadas na semana passada, nos dias que antecederam a posse de Trump, também estavam os deputados Eduardo Bolsonaro e Mário Frias, do PL de São Paulo, Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, e os senadores Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, e Eduardo Girão, do Novo do Ceará.

Van Hattem afirmou em suas redes sociais que viajou aos EUA durante o recesso parlamentar para “alguns dias de descanso” e acompanhar a posse de Donald Trump. Assim como outros parlamentares bolsonaristas que foram a Washington, ele negou que a viagem seja bancada com recursos públicos da Câmara.