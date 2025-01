As cartas do boom latino-americano finalmente em português

Com anos de atraso, deve chegar em 2025 às prateleiras brasileiras “As cartas do Boom”, livro que reúne 207 cartas trocadas entre Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar e Carlos Fuentes, quatro protagonistas do movimento literário que sacudiu a América Latina e o mundo nas décadas de 1960 e 1970.

O título se refere ao boom literário latino-americano provocado por esses quatro autores. A correspondência revela detalhes da amizade, das divergências políticas e das obsessões pessoais em meio ao processo de criação de cada um deles.

O livro se inicia em 1955, quando Fuentes e Cortázar se encontraram em uma livraria, e vai até 2012, ano em que Fuentes, aos 85 anos, se despediu carinhosamente de García Márquez como “seu amigo de sempre”.

A crítica de língua espanhola considera a obra um livro histórico e uma das melhores novelas do próprio Boom. No Brasil, o livro sairá pela editora Record.