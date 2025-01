Brasil ainda não definiu temas prioritários para a COP30

Anfitrião da COP30, o Brasil ainda não definiu quais temas serão prioritários no evento. A COP 30 será em Belém (PA) entre os dias 10 e 21 de novembro deste ano.

Em resposta a um requerimento de informação, o Ministério do Meio Ambiente informou em 16 de janeiro que os temas prioritários da agenda de ação serão definidos nos próximos meses pela estrutura que desenvolverá a “narrativa política” da COP30.

Nessa terça-feira, 21, o governo federal anunciou a presidência da COP30, que caberá ao embaixador André Corrêa do Lago. A diretoria-executiva ficará a cargo da secretária nacional de Mudança do Clima, Ana Toni.

O requerimento de informação foi protocolado pelo deputado Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, em novembro de 2024. No pedido, o deputado requereu informações sobre o combate à crise climática em seu estado e sobre a preparação para a COP30. Respondeu o ministério:

“A Agenda de Ação é como a Presidência imprime sua visão sobre os resultados que espera para aquela COP, fazendo um chamado à ação por diferentes setores da sociedade. Os temas prioritários da Agenda de Ação ainda não foram definidos. A estrutura que abrigará as equipes responsáveis pelo desenvolvimento da narrativa política da COP 30 deverá ser definida nos próximos meses”.