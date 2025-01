Donald Trump já falava em 2018 que taxaria mais o Brasil

As ameaças de Donald Trump de taxar mais o Brasil e as reclamações sobre as altas tarifas do país não são novidade. Em 2018, em seu primeiro mandato, Trump já apresentava a mesma insatisfação, mas nada fez.

Durante a primeira entrevista coletiva após vitória nas eleições de 2024, Trump disse que o Brasil cobra taxas altas demais para os produtos que importa dos EUA, e que iria cobrar do país “a mesma coisa”. A promessa faz parte da agenda mais protecionista que prometera adotar neste mandato para supostamente favorecer produtos americanos frente à concorrência estrangeira.

Em 2018, em um evento na Casa Branca para celebrar a atualização de um acordo comercial trilateral entre os Estados Unidos, México e Canadá, Trump citou a Índia e o Brasil como países cujas tarifas são “talvez as mais duras do mundo” em termos de protecionismo, e que os dois países tratariam a maior economia do mundo de forma injusta no comércio.

Após criticar a Índia, disse Trump, em 2018:

“O Brasil é outro. Isso é uma beleza. Eles nos cobram o que querem. Se você perguntar a algumas das empresas, elas dizem que o Brasil está entre os mais difíceis do mundo — talvez o mais difícil do mundo.”

Empossado para um segundo mandato nessa segunda-feira, 20, Donald Trump já colocou um pé atrás e decidiu não taxar imediatamente as importações de alguns países, conforme prometera durante campanha eleitoral. Mas disse que isso pode acontecer a partir de fevereiro.