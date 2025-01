Juíza que soltou ‘Rei do lixo’ disputa STJ com aliado de Kassio, relator da Overclean

A chegada da Operação Overclean ao STF acabou colocando no contexto do rumoroso caso de corrupção dois nomes que protagonizam, em lados opostos, os bastidores da disputa por uma vaga no STJ: Kassio Nunes Marques, sorteado relator da Overclean no Supremo, e a desembargadora Daniele Maranhão, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).

É que Daniele, responsável pela decisão que tirou da cadeia os alvos da operação, incluindo o empresário José Marcos de Moura, o “Rei do lixo” (foto abaixo), em dezembro, concorre à cadeira no STJ com o desembargador Carlos Brandão, também do TRF-1, por quem Kassio tem feito campanha.

A desembargadora também tem proximidade com o ministro do STF, de quem havia sido colega no TRF-1. Sua eleição à lista tríplice a ser submetida a Lula, inclusive, havia sido lida em Brasília como uma vitória de Kassio Nunes Marques.

O ministro, no entanto, trabalha por Brandão, enquanto nomes como Gilmar Mendes preferem Daniele.