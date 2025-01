Embaixadora do Brasil em Washington já esteve com conselheiro de Segurança de Trump

A embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti, já esteve com o escolhido para ser conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump, Mike Waltz. Viotti representará o Brasil na posse do republicano, nesta segunda-feira, 20.

O encontro foi em dezembro, em um evento onde estavam diversos embaixadores. A conversa de Viotti e Waltz foi rápida. O americano demonstrou interesse no Brasil e em dialogar com o país. Waltz é marido de Julia Nesheiwat, que ocupou o mesmo cargo durante o primeiro mandato de Trump. É um veterano de guerra e crítico da China, país que a gestão Trump quer manter distante de suas áreas de influência, a exemplo da América Latina.

Viotti vem se preparando — e preparando a embaixada — há tempos para o novo governo Trump, mesmo antes da vitória em novembro. Ainda no governo Biden, a embaixadora começou a aprofundar laços com os republicanos. A embaixadora também dispõe de um aliado importante na nova fase de seu trabalho, a partir de hoje: seu caderninho de telefones. Viotti foi chefe de gabinete do António Guterres na ONU.