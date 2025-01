Sidônio Palmeira, o líder estudantil

O ministro Sidônio Palmeira tem dito que não é da política e sim da publicidade, mas nem sempre foi assim. Estudante de engenharia mecânica nos anos 80, ele foi líder no movimento de estudantes da UFBa, em Salvador. Quem conta esta história é o deputado federal Zé Neto, do PT da Bahia, seu amigo desde a militância estudantil. O ministro da Secom chegou a vice-presidente do DCE da universidade e militou ombro a ombro com Zé Neto e a deputada Lídice da Mata.

Sidônio fazia parte do grupo Direção, que reunia a esquerda do MDB, o PCB e o PCdoB, do qual o publicitário era mais próximo, e o recém-criado PT. Zé Neto ainda não tinha ingressado no PT e estudava física e direito, lembrou ele à coluna.

“Sidônio era mais próximo do PCdoB, mas depois ficou apenas ligado à esquerda. Sempre foi de esquerda. Sempre foi meu amigo”, contou o deputado, explicando que o publicitário desenhou sua campanha à Prefeitura de Feira de Santana, cargo para o qual foi derrotado pela sexta vez em 2024. A primeira campanha eleitoral de Sidônio, aliás, foi a que elegeu Lídice da Mata à Prefeitura de Salvador, em 1992.

Zé Neto deixou as férias em Salvador para a posse do amigo, em Brasília, na semana passada:

“Sidônio é um apaziguador. Uma pessoa muito do diálogo, de construir a retórica. É uma pessoa muito confiável, que acolhe as pessoas. Sua marca é a serenidade”.

Para o deputado, a missão de Sidônio será difícil. “O Pix é só um pedaço do que vai acontecer daqui pela frente”, arriscou.