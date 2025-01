Vice do PT vê erro do governo Lula no monitoramento do Pix

O vice-presidente do PT Washington Quaquá considera que o governo errou na forma como divulgou o monitoramento do Pix e que, por isso, teve que recuar e ceder ao barulho da oposição.

Quaquá analisou à coluna que o principal motivo dessa sucessão de erros do governo Lula — o lançamento e o recuo da norma — se deveu à falta de um núcleo político firme no governo. O vice do PT reconheceu que revogar a medida foi uma derrota política.

Para Quaquá, esse núcleo político forte no entorno de Lula, caso existisse, conseguiria controlar a narrativa e não deixá-la nas mãos da oposição.

Quaquá considera que o recuo foi acertado, uma vez que o governo e a Receita Federal não souberam explicar para a maioria da população brasileira sobre o que se tratava o monitoramento do Pix.

Atual prefeito de Maricá (RJ), Quaquá também criticou o valor escolhido pela Receita Federal, R$ 5 mil para pessoas físicas, que considera muito baixo para o monitoramento.