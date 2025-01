Perfil de presidente do conselho do Einstein faz ataque a Lula, mas ele nega autoria

O perfil no Instagram do presidente do conselho deliberativo do Hospital Albert Einstein e da Confederação Israelita do Brasil (Conib), o médico Claudio Lottenberg (foto abaixo), publicou nesta quarta-feira, 15, uma crítica a Lula sobre a crise do Pix. Lottenberg nega ter feito a publicação e diz que ela foi apagada assim que soube dela.

Um story veiculado na conta do médico republicou um conteúdo segundo o qual “é de dar nojo” o governo do presidente fiscalizar Pix a partir de R$ 5 mil, mas manter sigilo de 100 anos sobre gastos no cartão corporativo de Lula. “Piada??”, acrescentou a publicação.

Procurado pela coluna, Claudio Lottenberg negou ter feito a postagem e afirmou que “investiga” quem veiculou o conteúdo em sua conta. O médico ponderou ter críticas ao governo Lula quanto às relações exteriores, sobretudo envolvendo Israel, mas que não externaria posicionamentos como o do story. “Deixo esses temas para economistas e advogados”, disse.

Lottenberg também lembrou que recentemente descobriu uma conta falsa com seu nome na rede social, denunciada e já excluída.