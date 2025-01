Ex-ministro de Bolsonaro, Onyx fatura no PL com sua empresa

Ex-ministro de diversas pastas no governo Bolsonaro e sem cargo político atualmente, Onyx Lorenzoni tem tido no PL, seu partido, uma fonte de renda.

A Guaíba Consultoria e Assessoria, empresa aberta por Onyx em dezembro de 2022, recebe pagamentos mensais da sigla desde junho de 2023. De lá para cá, levou um total de R$ 452 mil dos cofres do PL. O partido e Onyx não responderam o que a empresa faz. Gente ligada a Bolsonaro tampouco soube informar sobre os serviços da firma.

Nos primeiros onze meses de trabalho, até abril de 2024, a empresa do ex-ministro recebia R$ 22 mil mensais. A partir de maio do ano passado, os pagamentos foram reajustados e passaram a ser de R$ 30 mil por mês. A prestação de contas do PL à Justiça Eleitoral informou desembolsos à Guaíba até novembro de 2024.

Além do dinheiro do PL, Onyx Lorenzoni recebe uma aposentadoria parlamentar como ex-deputado federal, que é de R$ 21,3 mil brutos mensais.

A coluna procurou o PL e Onyx para ouvi-los sobre os serviços prestados pela Guaíba Consultoria e Assessoria, mas eles não responderam até a publicação deste texto. O espaço está aberto a manifestações.