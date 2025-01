Bolsonaro volta a pedir autorização do STF para a posse de Trump

O escritório de Celso Villardi, novo advogado de Jair Bolsonaro, voltou a pedir nesta segunda-feira, 13, autorização para que o ex-presidente viaje aos Estados Unidos para acompanhar a posse de Donald Trump. Os advogados afirmam que o email recebido pelo filho Eduardo Bolsonaro seria de fato dos organizadores da posse.

A petição será avaliada por Alexandre de Moraes, que já havia negado a entrega do passaporte de Bolsonaro afirmando que faltava comprovação do convite para a posse do americano.

“A posse do presidente eleito Donald J. Trump consiste em evento de notória magnitude política e simbólica e o convite para comparecer à sua cerimônia encontra-se carregado de significados e implica em diversos aspectos importantes, tais como o reforço de laços e o fortalecimento das relações bilaterais entre os países mediante o diálogo entre dois líderes globais”, diz a petição.