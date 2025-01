Bolsonaro aposta tudo em mudanças do Pix para atacar Lula

Jair Bolsonaro está apostando todas as suas fichas contra a popularidade de Lula nas mudanças do Pix. Na última terça-feira, 7, a Receita Federal ampliou a fiscalização sobre transações via Pix acima de R$ 5 mil por mês feitas por pessoas físicas. A medida vem sendo usada pela oposição para atacar o governo Lula.

O ex-presidente enviou uma lista de transmissão em seu WhatsApp e publicou nas redes sociais um texto em que diz que a Receita Federal poderá taxar as transferências acima de R$ 5 mil. A informação não é verdadeira.

O objetivo da Receita com a fiscalização das transações Pix acima de R$ 5 mil é identificar operações atípicas, que podem, entre outras irregularidades, indicar sonegação de impostos. Se for comprovada sonegação, o contribuinte terá de prestar contas ao Fisco.

As notícias falsas envolvendo as mudanças da Receita Federal na fiscalização do Pix se tornaram uma crise no governo federal. Isso levou Lula a gravar um vídeo fazendo um Pix para o Corinthians, como forma de atrair a atenção das pessoas e mostrar que não há taxação desse montante.