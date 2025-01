PGR Paulo Gonet é contra incluir Tarcísio de Freitas no inquérito do golpe

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou ao ministro Alexandre de Moraes nesta segunda-feira, 13, um parecer contrário a um pedido para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seja incluído no inquérito do golpe.

Gonet avaliou uma representação feita pela Bancada Feminista do PSol na Assembleia Legislativa de São Paulo, coletivo de “codeputadas” que pedia a investigação de Tarcísio.

A ação das psolistas no STF se baseou na informação obtida pela Polícia Federal de que o governador paulista esteve no Palácio da Alvorada no final da tarde de 19 de novembro de 2022. Naquele mesmo dia, também no Alvorada, Jair Bolsonaro teria discutido a chamada “minuta do golpe” com o então assessor especial da Presidência Filipe Martins.

Após analisar a representação, Gonet afirmou a Moraes que ela não apresentou “de maneira objetiva e inequívoca” qualquer fato que justificasse providências investigativas.

“Não há elementos que indiquem a participação do representado na reunião do dia 19.11.2022 ou na articulação de uma tentativa de golpe de Estado”, escreveu o chefe da PGR.

Ainda segundo Paulo Gonet, a informação sobre visitas ao Alvorada que baseou a representação contra Tarcísio foi retirada da própria investigação e é “de conhecimento da Autoridade que conduz as investigações sobre tais fatos”.

“Não há, assim, qualquer nova circunstância ou fato que justifique a adoção de providências pela Procuradoria-Geral da República ou pela Corte”, concluiu.