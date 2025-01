MST: ministros e governo cobram investigação de atentado que matou 2 em assentamento

Ministros do governo Lula cobraram investigações sobre a morte de duas pessoas em um assentamento de agricultores do MST, em Tremembé (SP). Na noite de sexta-feira, 10, homens armados invadiram o assentamento Olga Benário com motos e carros. Valdir do Nascimento, de 52 anos, e Gleison Barbosa de Carvalho, de 28 anos, foram assassinados. De acordo com o MST, outros agricultores foram feridos.

Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, pediu apuração rápida ao secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite.

Jorge Messias, da AGU, escreveu: “É essencial uma apuração criteriosa para responsabilização dos criminosos”.

A ministra Sonia Guajajara, dos Povos Indígenas, afirmou saber “o quanto conflitos agrários ceifam vidas dos que lutam por vida digna”.

O ex-ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, repudiou o ato. “Justiça é o que o povo brasileiro exige”, escreveu.

Parlamentares e líderes do PT e de partidos de esquerda também se manifestaram.

Em nota, o PT repudiou a violência.

“Trata-se de um crime contra o país, contra a paz, a segurança e os direitos da população. Esta violência não pode ficar impune, sob pena de que ataques dessa espécie se alastrem pelo país”, diz o texto assinado por Gleisi Hoffmann.