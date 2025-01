Governo planeja investir R$ 220 mi em câmeras para PRF até 2026

O Ministério da Justiça prevê investir R$ 220 milhões no projeto de câmeras corporais para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) nos anos de 2025 e 2026. A informação está em um documento que detalha as prioridades da pasta até 2026.

Conforme o planejamento, os equipamentos começarão a ser distribuídos em 2025, com um gasto previsto de R$ 110 milhões no primeiro ano, valor que se repetirá no seguinte. Essa será a primeira licitação desse tipo para a PRF. A medida, inédita no âmbito federal, ocorre cerca de três anos após a morte de Genivaldo Santos, sufocado dentro de uma viatura da corporação.

O Ministério destaca que o principal objetivo do projeto é garantir a “proteção legal do agente” e promover “transparência e responsabilidade” em operações policiais.

Em 2023, a PRF passou a usar 200 câmeras doadas pelos Estados Unidos. No ano seguinte, o Ministério lançou o Projeto Nacional de Câmeras Corporais, que definiu diretrizes para estados seguirem o modelo e acessarem verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Nacional Penitenciário.